2020-06-20T08:36:20+03:00
Общество

Директор московской фирмы, которая строила Собинскую школу на 1000 мест, обвиняется в откатах

Он нанял владимирских субподрядчиков при условии, что они "положат ему в карман" 8 миллионов рублей
Алексей СУХОВ
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Фото предоставлено депараментом образования.Фото предоставлено депараментом образования.
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Владимирский Следком возбудил уголовное дело в отношении 40-летнего генерального директора московской строительной фирмы, которая занималась строительством Собинской школы на 1000 мест в 2018-2019 годах. Мужчину обвиняют в коммерческом подкупе.

По данным следствия, администрация Собинского района в июле 2017 года по итогам торгов заключила муниципальный контракт с московской фирмой на строительство школы на сумму более 647 миллионов рублей. Гендиректор фирмы заключил договора субподряда с двумя владимирскими фирмами на сумму более 49 миллионов рублей, вот только при этом поставил перд владимирскими строителями условие - ему надо "откатить" 20 процентов от цены заключенных договоров. В августе 2018 года ему передали 8 миллионов рублей.

Сейчас гендиректор заключен под стражу. Бизнесмену грозит срок от семи до двенадцати лет с штрафом в размере до пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа. Кстати, школа достроена, и в 2019 году дети приступили к обучению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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