Владимирец лишился денег после застолья с приятелем

19 Июнь 2020 2020-06-19T17:52:51+03:00

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Тридцатитрехлетний владимирец проснувшись после праздника, который провел с хорошим приятелем, не обнаружил денег на счету и обратился в полицию. Как выяснилось, горожанин сам дал карту своему бывшему однокласснику и назвал пин-код, чтобы тот сходил за продуктами. Но теперь друга не было дома, и по телефону он не отвечал. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, участковому уполномоченному полиции Александру Грехову, работающему около двух лет в микрорайоне Лесной, поступила информация, где может скрываться подозреваемый. И ночью он задержал мужчину, который признался, что снял девять тысяч с карты друга, а услышав от родственников, что его ищут, решил пока не появляться у себя дома. Арестовывать подозреваемого не стали, с него взяли обязательство о явке. Уголовное дело направлено в суд, максимум, что грозит мужчине – шесть лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU