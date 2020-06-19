Во Владимире коммунальщики просят Роспотребнадзор разрешить включить фонтаны

19 Июнь 2020 2020-06-19T17:25:15+03:00

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"Владимирводоканал" обратился в региональное управление Роспотребнадзора с просьбой разрешить включить во Владимире фонтаны. В этом году 11 имеющихся в городе больших и малых городских фонтанов и новый цветомузыкальный фонтан на Театральной площади не заработали в начале мая, как обычно. Открытие фонтана было отложено из-за эпидемии коронавируса, хотя как эти две вещи связаны, медики объяснить не могут - вирус через фонтан не передается. Единственное реальное обоснование закрытия фонтанов - указы губернатора о «недопущении массового скопления людей в местах отдыха». Однако сейчас, когда открылись парки и запланировано открытие летних веранд кафе, работающие фонтаны вряд ли внесут значительный вклад в увеличение скопления людей на улицах.

Поэтому 19 июня руководство МУП «Владимирводоканал» вновь обратилось в управление Роспотребнадзора за разъяснением ситуации. Владимирцы ждут открытия фонтанов. К слову, в соседней Москве, на которую, судя по «пандемическим» указам, равняются власти Владимирской области, фонтаны работают уже вторую неделю. И никакой катастрофы в связи с этим в столице не случилось.

ИСТОЧНИК KP.RU