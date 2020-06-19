2020-06-19T17:25:15+03:00
Общество

Во Владимире коммунальщики просят Роспотребнадзор разрешить включить фонтаны

Это не было сделано вовремя из-за коронавируса
Вероника ПАНИНА
Поделиться:
..Фото: Вероника ПАНИНА
Изменить размер текста:

"Владимирводоканал" обратился в региональное управление Роспотребнадзора с просьбой разрешить включить во Владимире фонтаны. В этом году 11 имеющихся в городе больших и малых городских фонтанов и новый цветомузыкальный фонтан на Театральной площади не заработали в начале мая, как обычно. Открытие фонтана было отложено из-за эпидемии коронавируса, хотя как эти две вещи связаны, медики объяснить не могут - вирус через фонтан не передается. Единственное реальное обоснование закрытия фонтанов - указы губернатора о «недопущении массового скопления людей в местах отдыха». Однако сейчас, когда открылись парки и запланировано открытие летних веранд кафе, работающие фонтаны вряд ли внесут значительный вклад в увеличение скопления людей на улицах.

Поэтому 19 июня руководство МУП «Владимирводоканал» вновь обратилось в управление Роспотребнадзора за разъяснением ситуации. Владимирцы ждут открытия фонтанов. К слову, в соседней Москве, на которую, судя по «пандемическим» указам, равняются власти Владимирской области, фонтаны работают уже вторую неделю. И никакой катастрофы в связи с этим в столице не случилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владимирец лишился денег после застолья с приятелем
Во Владимире коммунальщики просят Роспотребнадзор разрешить включить фонтаны
Железнодорожный переезд 313 км ст. Вязники будет частично перекрыт для движения автотранспорта с 22 по 26 июня 2020 года
В Муроме продавщица присвоила часть выручки
Свыше 105 км «бархатного» пути уложено на ГЖД с начала путеремонтной кампании 2020 года
На бывшего гендиректора владимирского ЕРИЦ завели сразу два уголовных дела
Бухгалтер из Гусь-Хрустального подозревается в превышении должностных полномочий
Владислав Некосов из Мстёры получил почётное звание "Народный художник Российской Федерации"
С 23 июня во Владимирской области откроются летние веранды кафе
Во Владимирской области пройдет прямая линия для безработных
Более 5600 жителей Владимирской области получат в июне знаки отличия ГТО
Премию имени Фатьянова получили "Владимирские рожечники"
Ковровчанина и меленковца ждет суд за ложные сообщения о готовящихся терактах
ВТБ Капитал Инвестиции будет развивать коммуникацию с клиентами в Telegram
Пассажиры поездов дальнего следования снова могут посещать вагоны-рестораны
Гендиректор московской фирмы получал «откаты» при строительстве Собинской школы
Клиенты ВТБ в мае увеличили число открытых вкладов на 40%
В прямом эфире «КП-Владимир» стоматологи ответят на вопросы слушателей
ФСБ разоблачило бухгалтершу из Вязников
Кольчугинец из ревности застрелил молодую жену
Пассажиры могут отправить электронные открытки с вокзалов ОАО «РЖД»
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 19 июня 2020: впервые больше всего новых случаев в Юрьев-Польском