В Муроме продавщица присвоила часть выручки

19 Июнь 2020 2020-06-19T15:22:12+03:00

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Недостачу обнаружила владелица одного из местных павильонов одежды во время ревизии, которую проводила перед приемом нового сотрудника. Пятидесятилетняя женщина не досчиталась десяти тысяч рублей и обратилась в полицию. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, после комплекса оперативно-розыскных мероприятий, в том числе просмотра записей видеокамер, нашли подозреваемую – девятнадцатилетнюю бывшую сотрудницу павильона. Девушка в течение недели в начале мая забирала из кассы часть выручки, а потом просто уволилась. В начале июня в отношении экс-работницы возбуждено уголовное дело, ей грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU