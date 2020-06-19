На бывшего гендиректора владимирского ЕРИЦ завели сразу два уголовных дела

19 Июнь 2020 2020-06-19T15:09:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Как сообщает пресс-служба областного УФСБ, на бывшего гендиректора владимирского "Единого расчетно-информационного центра" Нелли Титову завели два уголовных дела по двум статьям - злоупотребление полномочиями, а также присвоение вверенных ей денежных средств, с использованием своего служебного положения.

По версии следствия, в феврале 2020 года Титова заключила с одной из коммерческих организаций договор об оказании ООО "ЕРИЦ" аудиторских услуг, стоимостью около 550 000 рублей, которые были впоследствии переведены на счет контрагента. Кроме того, в феврале 2020 года она же издала приказ об увеличении себе должностного оклада на 80 000 рублей. На основании вышеуказанного приказа, Титовой были "незаконно выплачены денежные средства в размере около 325 000 рублей".

18 июня 2020 года материалы от ФСБ были переданы в Следком. Тот и завел дела.

ИСТОЧНИК KP.RU