Бухгалтер из Гусь-Хрустального подозревается в превышении должностных полномочий

19 Июнь 2020 2020-06-19T14:54:32+03:00

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Прокурорская проверка выявила, что в Гусь-Хрустально на деньги родителей детсадовцев поставили пластиковые окна и закупили оргтехнику для городского управления образования. По результатам проверки региональный Следком возбудил уголовное дело в отношении пятидесятитрехлетней начальницы центральной бухгалтерии муниципального казенного учреждения, которая подозревается в превышении должностных полномочий. По данным следствия, в конце декабря 2019 года у начальницы МКУ «ЦБ» г. Гусь-Хрустальный возник преступный умысел на незаконное использование денег, находящихся на счетах дошкольных образовательных учреждений. Используя служебное положение и осознавая явное превышение своих должностных полномочий, женщина заключила договора на приобретение и установку окон ПВХ и поставку оргтехники для нужд казенного учреждения. В декабре 2019 года она перечислила деньги со счетов детсадов предпринимателям, а в январе обязательства были выполнены: окна установлены, техника поставлена. Материальный ущерб, причиненный ее действиями, составил миллион рублей. Вину начальница признала, расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU