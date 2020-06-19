2020-06-19T13:43:36+03:00
Общество

Владислав Некосов из Мстёры получил почётное звание "Народный художник Российской Федерации"

Указ подписал президент Влаимир Путин
Виктория СУХОВА
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За большие заслуги в области изобразительного искусства почётное звание «Народный художник Российской Федерации» присвоено Владиславу Некосову – члену Мстёрского отделения Союза художников России.

Владислав Фёдорович Некосов родился в 1940 году. Окончил Мстёрскую художественную школу. В 1965 году стал главным художником фабрики «Пролетарское искусство». В 1991-2002 годах – главный художник завода «Мстёрский ювелир». Его творчество многогранно: лаковая миниатюра, монументальная живопись, иконописание, ювелирное дело. Много произведений он написал на темы истории, былин, русских народных сказок, песен, современных праздников и труда, пушкинской поэзии. Созданные художником образы отличаются жизнеутверждающей силой, одухотворённостью, нравственностью, созидательностью.

Владислав Некосов награждён Орденом Дружбы, медалью «За доблестный труд». Лауреат международной премии в ювелирном искусстве, обладатель золотой медали имени Сурикова. В 1998 году на международной выставке ювелирного искусства удостоен золотой короны «Ювелир года». Ему присвоено звание Почётный гражданин пос. Мстёра.

На протяжении десятков лет Владислав Федорович ведёт большую общественную работу, преподаёт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Владислав Некосов из Мстёры получил почётное звание "Народный художник Российской Федерации"
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