С 23 июня во Владимирской области откроются летние веранды кафе
После получения рекомендации главного санитарного врача области Владимир Сипягин внес изменения в указ,который касается открытия кафек и ресторанов.
С 23 июня смогут открыться кафе и рестораны, имеющие летние веранды и террасы. Для открытия необходимо выполнить ряд условий: необходимо расставить столы на расстоянии не менее чем в 1,5 метрах друг от друга; поверхности столов и стульев необходимо регулярно обрабатывать дезинфицирующим раствором. Также важно минимизировать очереди и скопления клиентов.
Напомним, в регионе продолжают работать кафе и рестораны, работающие навынос, организующие доставку заказов, а также столовые организаций, деятельность которых не приостановлена и на территории которых они находятся.
ИСТОЧНИК KP.RU