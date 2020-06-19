С 23 июня во Владимирской области откроются летние веранды кафе

19 Июнь 2020 2020-06-19T13:20:42+03:00

Обслуживание в залах разрешат только на третьем этапе снятия ограничений

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После получения рекомендации главного санитарного врача области Владимир Сипягин внес изменения в указ,который касается открытия кафек и ресторанов.

С 23 июня смогут открыться кафе и рестораны, имеющие летние веранды и террасы. Для открытия необходимо выполнить ряд условий: необходимо расставить столы на расстоянии не менее чем в 1,5 метрах друг от друга; поверхности столов и стульев необходимо регулярно обрабатывать дезинфицирующим раствором. Также важно минимизировать очереди и скопления клиентов.

Напомним, в регионе продолжают работать кафе и рестораны, работающие навынос, организующие доставку заказов, а также столовые организаций, деятельность которых не приостановлена и на территории которых они находятся.

ИСТОЧНИК KP.RU