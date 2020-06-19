2020-06-19T13:11:39+03:00
Общество

Во Владимирской области пройдет прямая линия для безработных

Она состоится 23 июня
Виктория СУХОВА
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23 июня с 9 до 15 часов директора Центров занятости населения Владимирской области проведут телефонные «прямые линии» для безработных и ищущих работу.

В ходе «прямой линии» разъяснят обратившимся гражданам, как пройти дистанционную регистрацию для поиска подходящей работы, получить статус «безработный» и пособие по безработице, принять участие в общественных и временных работах, пройти профессиональное обучение, повышение квалификации или стажировку, ответят на другие вопросы.

Телефоны «прямой линии»: Александровский ЦЗН – 8(49244) 2-02-52, Владимирский ЦЗН – 8 (4922) 36-42-22, Вязниковский ЦЗН – 8 (49233) 2-63-75, Гороховецкий ЦЗН – 8 (49238) 2-43-13, Гусь- Хрустальный ЦЗН – 8 (49241) 2-06-74, Камешковский ЦЗН – 8 (49248) 2-10-27, Ковровский ЦЗН – 8 (49232) 5-27-25, Кольчугинский ЦЗН – 8 (49245) 2-43-33, Киржачский ЦЗН – 8 (49237) 2-03-69, Меленковский ЦЗН – 8 (49247) 2-33-75, Муромский ЦЗН – 8 (49234) 4-40-66, Петушинский ЦЗН – 8 (49243) 2-17-07, Красная Горбатка ЦЗН – 8 (49236) 2-29-82, Собинский ЦЗН – 8 (49242) 2-46-07, Судогодский ЦЗН – 8 (49235) 2-11-89, Суздальский ЦЗН – 8 (49231) 2-51-85, Юрьев-Польский ЦЗН – 8 (49246) 2-28-04.

ИСТОЧНИК KP.RU

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