Более 5600 жителей Владимирской области получат в июне знаки отличия ГТО

19 Июнь 2020 2020-06-19T13:10:39+03:00

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Более 5600 жителей Владимирской области в возрасте от шести до 70 лет и старше получат в июне знаки отличия ГТО за нормативы, выполненные в конце 2019 - начале 2020 годов.

2130 человек от общего числа получателей удостоились золотых знаков отличия, 2048 – серебряных и 1436 – бронзовых. Увереннее всего жители региона выполняют силовые упражнения: отжимания, поднимание туловища из положения лежа, рывок гири. Труднее всего дается бег на 2 и 3 км, а также наклон.

Напомним, что в 2019 году в 33 регионе открылись восемь новых площадок для подготовки к сдаче комплекса ГТО. Объекты были построены в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" (нацпроект "Демография"). На оснащение площадок из федерального бюджета было выделено в общей сложности 23 млн рублей. В 2020 году будут открыты еще четыре аналогичные площадки, которые появятся в Киржачском, Собинском, Судогодском и Юрьев-Польском районах области. На их оснащение из федерального и регионального бюджетов будут выделены около 11 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU