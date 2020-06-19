2020-06-19T13:07:29+03:00
Звезды

Премию имени Фатьянова получили "Владимирские рожечники"

Премия составляет 100 тысяч рублей
Виктория СУХОВА
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Региональная премия в области литературы и искусства имени поэта-песенника А.И. Фатьянова в размере 100 тысяч рублей в этом году присуждена коллективу ансамбля «Владимирские рожечники» Областного центра народного творчества. Соответствующее распоряжение подписал Губернатор Владимир Сипягин.

Артисты базового коллектива ОЦНТ (музыкальный руководитель – Александр Лебедев) отмечены за большой вклад в популяризацию творчества нашего великого земляка. Рожечники переложили и сыграли на народных инструментах песни на стихи Алексея Ивановича Фатьянова. Эту программу они создали к 100-летию со дня рождения поэта, которое отмечалось в прошлом году. Программа была горячо встречена зрителем и органично вписалась в репертуар «Владимирских рожечников».

«Работать над этой программой было очень интересно. Песни Фатьянова написаны простым языком, очень тепло, они уже давно народные. Каждая наполнена огромным смыслом. Было важно при обработке не выхолостить смысл этих песен, сохранить их трепетность, душевность и донести по современного поколения», – отметил Александр Лебедев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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