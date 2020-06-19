Ковровчанина и меленковца ждет суд за ложные сообщения о готовящихся терактах

19 Июнь 2020 2020-06-19T13:01:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Тридцатиоднолетний ковровчанин, ранее судимый, прочим за такое же преступление, 16 июня сообщил в одну из экстренных служб, что одной из больниц Коврова грозит взрыв. Информация не подтвердилась, а звонившего оперативно нашли, он в тот момент был пьян. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры». А 6 июня сорокачетырехлетний житель Меленок позвонил по номеру 112 и сообщил, что в одно из отделений банка заложена бомба. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, в результате осмотра помещений и прилегающей территории взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было. Как выяснилось, ранее судимый мужчина был пьян и решил похулиганить. Сейчас в отношении него тоже возбуждено уголовное дело, вину он признал. Нарушителям грозит крупный штраф или лишение свободы, также им придется возместить затраты и ущерб, причиненный такими звонками.

ИСТОЧНИК KP.RU