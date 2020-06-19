2020-06-19T11:14:32+03:00
Происшествия

Гендиректор московской фирмы получал «откаты» при строительстве Собинской школы

Он незаконно получил более восьми миллионов рублей
Ирина Мальцева
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Региональный Следком возбудил уголовное дело по статье «коммерческий подкуп» в отношении сорокалетнего директора московской фирмы. По данным следствия, в 2017 году администрация Собинского района по итогам торгов заключила муниципальный контракт с московской фирмой на строительство школы, рассчитанной на тысячу учеников. По контракту на это выделялось более 647 миллионов рублей. Чтобы выполнить контракт, директор московской фирмы заключил договора субподряда с двумя владимирскими фирмами на 49 с лишними миллионов рублей, но при условии, что 20 процентов от суммы ему вернут «откатами». В августе 2018 года он незаконно получил от владимирских директоров более восьми миллионов рублей. Сейчас гендиректор столичной строительной фирмы заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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