ФСБ разоблачило бухгалтершу из Вязников

19 Июнь 2020 2020-06-19T10:32:40+03:00

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В Вязниках вынесен приговор ведущему бухгалтеру одного из муниципальных учреждений администрации Вязниковского района. 43-летняя женщина осуждена за хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере с использованием своего служебного положения.

Женщина, занимая должность главбуха, среди прочих обязанностей занималась начислением и выплатой субсидий на оплату коммунальных услуг для работников учреждений культуры, проживающих в сельской местности. Как установило во время расследования владимирское управление ФСБ, в период с июня 2016 г. по октябрь 2018 года бухгалтер предоставляла недостоверные сведения в документах и с помощью подлога каджый месяц начисляла и переводила компенсацию на банковский счет своей близкой родственницы, которая не являлась работником сельской культуры и не имела законных оснований для получения этих выплат. Таким образом злоумышленница перечислила своей родственнице более 1,5 миллиона рублей, чем причинила бюджету Владимирской области материальный ущерб в особо крупном размере.

Уголовное дело на вязниковского бухгалтера было возбуждено в апреле 2019 года. Суд состоялся в июне 2020 года. Вязниковский городской суд признал ее виновной и приговорил к 1 году 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU