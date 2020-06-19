Кольчугинец из ревности застрелил молодую жену
Трагедия произошла 30 июня прошлого года, когда пятидесятиоднолетний житель Кольчугинского района явился пьяным домой, где его ждала молодая супруга. Между ним и его гражданской женой, которой исполнилось всего тридцать пять лет, вспыхнула ссора из-за ревности. В ходе конфликта мужчина из травматического пистолета в упор выстрелил в грудь молодой женщине. От полученной травмы она умерла на месте. С учетом всех обстоятельств Кольчугинский городской суд дал реальный срок мужчине, обвиняемому в убийстве. Провести его осужденному предстоит в колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU