Кольчугинец из ревности застрелил молодую жену

19 Июнь 2020 2020-06-19T10:32:31+03:00

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Трагедия произошла 30 июня прошлого года, когда пятидесятиоднолетний житель Кольчугинского района явился пьяным домой, где его ждала молодая супруга. Между ним и его гражданской женой, которой исполнилось всего тридцать пять лет, вспыхнула ссора из-за ревности. В ходе конфликта мужчина из травматического пистолета в упор выстрелил в грудь молодой женщине. От полученной травмы она умерла на месте. С учетом всех обстоятельств Кольчугинский городской суд дал реальный срок мужчине, обвиняемому в убийстве. Провести его осужденному предстоит в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU