2020-06-19T10:12:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 19 июня 2020: впервые больше всего новых случаев в Юрьев-Польском

Общее количество новых заражений остается стабильным
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Региональное управление Роспотребнадзора опубликовало новую статистику по заражениям COVID-19 во Владимирской области. Количество новых лабораторно подтвержденных случаев заражения за сутки на 19 июня составляет 56. Впервые больше всего новых случаев заражения выявлено в Юрьев-Польском районе.

Новые случаи распределились так:

10 сл. в Юрьев-Польском районе,

10 сл. в Собинском районе,

10 сл. в Петушинском районе,

7 сл. в г. Владимире,

3 сл. в Судогодском районе,

3 сл. в Мелековском районе,

3 сл. в Ковровском районе,

3 сл в Муромском районе,

2 сл. в Александровском районе,

2 сл. в Гусь-Хрустальном районе,

1 сл в Кольчугинском районе,

1 сл. в Киржачском районе,

1 сл. в Суздальском районе.

Общее количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 19 июня 2020 года составляет 3795 человек. Карта распространения такая: 744 сл. в г. Владимире, 601 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 482 сл. в Петушинском районе, 344 сл. в о. Муром, 315 сл. в Александровском районе, 261 сл. в Ковровском районе, 197 сл. в Собинском районе, 158 сл. в Юрьев-Польском районе, 137 сл. в Кольчугинском районе, 110 сл. в Судогодском районе, 97 сл. в Киржачском районе, 94 сл. в Вязниковском районе, 74 сл. в Меленковском районе, 65 сл. в Суздальском районе, 52 сл. в Камешковском районе, 27 сл. в г. Радужном, 26 сл. в Селивановском районе, 11 сл. в Гороховецком районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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