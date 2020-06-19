Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 19 июня 2020: впервые больше всего новых случаев в Юрьев-Польском
Региональное управление Роспотребнадзора опубликовало новую статистику по заражениям COVID-19 во Владимирской области. Количество новых лабораторно подтвержденных случаев заражения за сутки на 19 июня составляет 56. Впервые больше всего новых случаев заражения выявлено в Юрьев-Польском районе.
Новые случаи распределились так:
10 сл. в Юрьев-Польском районе,
10 сл. в Собинском районе,
10 сл. в Петушинском районе,
7 сл. в г. Владимире,
3 сл. в Судогодском районе,
3 сл. в Мелековском районе,
3 сл. в Ковровском районе,
3 сл в Муромском районе,
2 сл. в Александровском районе,
2 сл. в Гусь-Хрустальном районе,
1 сл в Кольчугинском районе,
1 сл. в Киржачском районе,
1 сл. в Суздальском районе.
Общее количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 19 июня 2020 года составляет 3795 человек. Карта распространения такая: 744 сл. в г. Владимире, 601 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 482 сл. в Петушинском районе, 344 сл. в о. Муром, 315 сл. в Александровском районе, 261 сл. в Ковровском районе, 197 сл. в Собинском районе, 158 сл. в Юрьев-Польском районе, 137 сл. в Кольчугинском районе, 110 сл. в Судогодском районе, 97 сл. в Киржачском районе, 94 сл. в Вязниковском районе, 74 сл. в Меленковском районе, 65 сл. в Суздальском районе, 52 сл. в Камешковском районе, 27 сл. в г. Радужном, 26 сл. в Селивановском районе, 11 сл. в Гороховецком районе.
ИСТОЧНИК KP.RU