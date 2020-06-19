36-летний гусевчанин за полгода 28 раз обворовывал сетевые супермаркеты

19 Июнь 2020 2020-06-19T09:53:13+03:00

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В Гусь-Хрустальном 36-летнего мужчину обвиняют в 28 кражах из сетевых супермаркетах. Как сообщает пресс-служба областной полиции, его будут судить сразу по трем статьям: попытка мелкого хищения, совершенного лицом, подвергнутым административному наказанию, мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию и грабеж.

28 краж он совершил в период с сентября прошлого года по май текущего. Мужчина воровал из сетевых супермаркетов всякую мелочевку. Короче говоря, хватал все, что плохо лежит. Часть похищенного он оставил себе, другую - продал первым попавшимся на улице, а вырученные деньги потратил. Общий материальный ущерб составил около 21 тысячи рублей.

Кстати, мужчина уже был ранее судим за аналогичные преступления. После ареста он сознался во всех кражах. В данный момент материалы дела переданы в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU