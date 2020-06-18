На Соколова-Соколенка вместо гаражей появятся велодорожки

18 Июнь 2020 2020-06-18T17:46:55+03:00

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Еще прошлой весной на улицы Соколова-Соколенка демонтировали 250 незаконно поставленных металлически гаражей, большинство из которых были старыми и заброшенными. Теперь на этом месте планируется разбить комплекс с велодорожками, клумбами и лавочками. На участке появится тысяча метров велодорожек, шириной два с половиной метра, и два километра тротуаров, идущих параллельно. Между ними поставят заборчик, чтобы велосипедисты и пешеходы не мешали друг другу. Также на освободившемся участке организуют четыре площадки для отдыха с лавочками, газонами и цветниками, поставят несколько парковок для байков. Озеленить планируют семнадцать тысяч квадратных метров, а завершить все работы – до конца лета. А позднее километровый «велосипедный» участок улицы Соколова-Соколенка будет продлен по улице Комиссарова и далее до Суздальского проспекта.

ИСТОЧНИК KP.RU