2020-06-18T17:46:55+03:00
Общество

На Соколова-Соколенка вместо гаражей появятся велодорожки

Завершить работы обещают до конца лета
Ирина Мальцева
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Еще прошлой весной на улицы Соколова-Соколенка демонтировали 250 незаконно поставленных металлически гаражей, большинство из которых были старыми и заброшенными. Теперь на этом месте планируется разбить комплекс с велодорожками, клумбами и лавочками. На участке появится тысяча метров велодорожек, шириной два с половиной метра, и два километра тротуаров, идущих параллельно. Между ними поставят заборчик, чтобы велосипедисты и пешеходы не мешали друг другу. Также на освободившемся участке организуют четыре площадки для отдыха с лавочками, газонами и цветниками, поставят несколько парковок для байков. Озеленить планируют семнадцать тысяч квадратных метров, а завершить все работы – до конца лета. А позднее километровый «велосипедный» участок улицы Соколова-Соколенка будет продлен по улице Комиссарова и далее до Суздальского проспекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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На Соколова-Соколенка вместо гаражей появятся велодорожки
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