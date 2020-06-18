Карантин в поселке Гусь-Хрустального района отменен

18 Июнь 2020 2020-06-18T17:20:26+03:00

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С 19 июня отменяется режим карантина в одном из двух закрытых поселков Гусь-Хрустального района - в Мезиновском. Управление Роспотребнадзора проанализировало тенденции заболеваемости и сделало вывод, что количество новых случаев коронавируса в районе устойчиво снижается. Указ об отмене карантина в поселке Мезиновский 18 июня подписал губернатор Владимир Сипягин.

«Эта положительная тенденция – результат своевременно принятых областным оперативным штабом мер по обеспечению безопасности жизни и здоровья жителей посёлка. Конечно, выход из карантина не отменяет режима самоизоляции и других санитарно-эпидемиологических мер, которые действуют сейчас во всей стране и в мире. При снятии ограничений жителям важно не терять бдительности и продолжать оберегать себя и своих близких», – отметил глава региона.

Пока карантин продолжает действовать в посёлке Золотково Гусь-Хрустального района.

ИСТОЧНИК KP.RU