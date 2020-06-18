Молодой ковровчанин ограбил возвращавшегося из магазина пенсионера

18 Июнь 2020 2020-06-18T17:10:54+03:00

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Два жителя Ковровского района, двадцати четырех и двадцати шести лет, договорившись, в августе прошлого года украли в одном из городских супермаркетов ящик с пожертвованиями, принадлежащий одной из благотворительных организаций. Им досталось чуть больше, чем две с половиной тысячи рублей. Кроме того, двадцатишестилетний ковровчанин совершил еще три кражи. В августе прошлого года в супермаркете на улице Абельмана он обратил внимание на пенсионера, расплачивавшегося на кассе. Проследил за ним, а когда восьмидесятиоднолетний житель стал открывать ворота в частный дом, выхватил сумку и убежал. Очки и прочие мелочи, бывшие в сумки, похититель выбросил, а деньги – около сорока тысяч рублей – потратил. В сентябре он снова пошел на дело – украл из квартиры знакомого сотовый телефон и золотые украшения на двадцать семь тысяч рублей, а через несколько дней «увел» оставленный у супермаркета велосипед ,стоивший двадцать пять с половиной тысяч. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, найти злоумышленников помогли в том числе видеозаписи с камер. Сейчас дело направлено в суд, весь ущерб молодые люди возместили.

ИСТОЧНИК KP.RU