2020-06-18T15:53:14+03:00
Происшествия

Кольчугинец устраивал закладки с наркотиками

Его задержали в Юрьев-Польском районе
Ирина Мальцева
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Сорокалетний житель Кольчугинского района попался в Юрьев-Польском, где устраивал тайник-закладку с наркотиками. При себе и в машине у мужчины обнаружили шестнадцать свертков с отравой, весивших больше 20 грамм. Дома у задержанного нашли еще 96 с лишним граммов наркотика. Как показала экспертиза, и при себе, и дома он держал героин. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, в отношении кольчугинца, ранее уже судимого, возбуждено уголовное дело по статье «покушение на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере», он заключен под стражу. Сейчас полиция выясняет, где он мог приобрести наркотики и выясняет, не причастен ли он к другим аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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