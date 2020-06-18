2020-06-18T15:43:11+03:00
Происшествия

Из Клязьмы выловили тело мужчины, утонувшего 14 июня

Его увидели прохожие
Вероника ПАНИНА
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Около 11 часов утра 18 июня спасателям МЧС позвонили жители улицы Рабочий спуск и сообщили, что в их районе в реке Кльязьма находится тело утонувшего человека. Сотрудники поисково-спасательного отряда города Владимира и спасательной станции аварийно-спасательной службы Владимирской области выехали на место, там к ним присоединились полицейские. Спасатели извлекли из воды тело, это оказался молодой мужчина. После опознания выяснилось, что это молодой человек 1998 года рождения, который утонул в Клязьме в районе сада Пойма-3. Тогда о пропаже человека в реке спасателям сообщили, но найти тело предположительно утонувшего не удалось. Поиски продолжались в течение четырёх суток. К поисково-спасательным работам привлекались сотрудники аварийно-спасательной службы области, поисково-спасательного отряда и Центральной спасательной станции.

Сейчас полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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