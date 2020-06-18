2020-06-18T15:17:55+03:00
Общество

Дата выборов в горсовет Владимира будет назначена на следующей неделе

Ее определит нынешний состав на очередном заседании
Анна ДЕКТЯРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Во Владимире на следующей неделе будет определена дата выборов в городской совет народных депутатов. 23 июня на очередном заседании горсовета XXVII созыва депутаты должны определиться с датой голосования.

Заседание городского совета пройдет в 10.00 в актовом зале городской администрации без присутствия посторонних лиц - ограничения введены в связи с коронавирусной инфекцией. Однако все желающие смогут посмотреть трансляцию заседания на сайте мэрии.

В повестке дня семь вопросов, большая их часть касается бюджета и муниципального имущества. Обсуждение и назначение даты выборов в горсовет намечено ближе к концу заседания. Предварительно, голосование должно состояться в сентябре, однако коронавирус вносит свои коррективы, и депутаты могут сдвинуть дату, ориентируясь на эпидемиологическую ситуацию.

Напомним, в этом году выборы пройдут исключительно по одномандатным округам, без партийных списков, и в городской совет будет выбрано только 25 депутатов вместо нынешних 35.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дата выборов в горсовет Владимира будет назначена на следующей неделе
Более миллиона билетов в пригородном сообщении на ГЖД было куплено через безналичные каналы продаж за 5 месяцев 2020 года
Он-лайн продажи билетов на Горьковской железной дороге выросли в полтора раза в мае по сравнению с апрелем 2020 года
Жители Владимира начали возвращаться в центр города
Жительница Петушков прописала иностранца и получила срок
Projector компании «Ростелеком Контакт-центр» включен в реестр отечественного ПО
Растет популярность услуги «Ростелеком. Налоги»: более 180 000 000 рублей возвращено налогоплательщикам
Во Владимире появится Изобретариум
В Центре ИЗО состоится виртуальное открытие выставки Анатолия Анненкова
За неделю во Владимирской области клещи покусали 125 человек
Владимирская область получит больше 81 миллиона рублей на выплаты работникам стационарных соцучреждений
Владимирские активисты предложили продолжить акцию "Тележка добра" после пандемии
В Собинском районе пьяный водитель спровоцировал ДТП и скрылся
В Санкт-Петербурге задержан мужчина, изнасиловавший жительницу Владимира 4 года назад
В Коврове мужчина курил в постели и устроил пожар
Против начальника Владимирского Юридического института ФСИН возбуждено уголовное дело
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 18 июня 2020: новые случаи зафиксированы в 12 районах
В четырех муромских садиках эвакуационный выход был загроможден, а огнетушители хранились с нарушением
Во Владимирской области минимальное пособие для безработных увеличилось в три раза
Собинская прокуратура запретила сайт по продаже снюсов
Владимирцам предлагают сдать пластик, стекло и жесть
В Киржаче накрыли подпольное казино
Во Владимирской области социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних вернулись на обычный режим работы
В Гусь-Хрустальном утонул 17-летний подросток
Владимиро-Суздальский музей-заповедник готовится к открытию
В Муроме прошли съемки документального фильма о Петре и Февронии
Один владимирец написал общегородской диктант на 10 баллов
В Вязниках бывший адвокат осужден за попытку мошенничество
Во Владимирской области коронавирусом болеют 1723 человека