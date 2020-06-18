Дата выборов в горсовет Владимира будет назначена на следующей неделе

18 Июнь 2020 2020-06-18T15:17:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Во Владимире на следующей неделе будет определена дата выборов в городской совет народных депутатов. 23 июня на очередном заседании горсовета XXVII созыва депутаты должны определиться с датой голосования.

Заседание городского совета пройдет в 10.00 в актовом зале городской администрации без присутствия посторонних лиц - ограничения введены в связи с коронавирусной инфекцией. Однако все желающие смогут посмотреть трансляцию заседания на сайте мэрии.

В повестке дня семь вопросов, большая их часть касается бюджета и муниципального имущества. Обсуждение и назначение даты выборов в горсовет намечено ближе к концу заседания. Предварительно, голосование должно состояться в сентябре, однако коронавирус вносит свои коррективы, и депутаты могут сдвинуть дату, ориентируясь на эпидемиологическую ситуацию.

Напомним, в этом году выборы пройдут исключительно по одномандатным округам, без партийных списков, и в городской совет будет выбрано только 25 депутатов вместо нынешних 35.

ИСТОЧНИК KP.RU