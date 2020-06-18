Жительница Петушков прописала иностранца и получила срок

18 Июнь 2020 2020-06-18T14:34:43+03:00

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Сорокадвухлетняя местная жительница официально не работала и денег не получала, а потому в октябре прошлого года решила прописать у себя приехавшего на заработки гражданина Таджикистана. Пусть к себе мужчину она не планировала, а только оформила нужные документы, получив за это две с половиной тысячи рублей. При проверке нарушения вскрылись, вину она признала и раскаялась. Суд дал ей год условно с испытательным сроком полтора года. Если она вновь нарушит закон за это время, срок может стать реальным.

ИСТОЧНИК KP.RU