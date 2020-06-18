2020-06-18T13:35:26+03:00
Звезды

В Центре ИЗО состоится виртуальное открытие выставки Анатолия Анненкова

Экспозиция будет посвящена блокадному Ленинграду
Виктория СУХОВА
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фото с официального сайта департамента культурыфото с официального сайта департамента культуры
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22 июня, в День памяти и скорби, состоится трансляция выставочного проекта известного современного петербургского художника Анатолия Анненкова «Блокадный Ленинград».

Выставка, которая является первой для Анненкова во Владимире, должна была открыть свои двери для первых посетителей 19 июня. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой принято решение представить ее в интернет-пространстве с приветственным словом художника и организаторов выставки.

Однако, с произведениями живописца можно будет «встретится лично» в залах Центра ИЗО, когда учреждения культуры начнут принимать первых посетителей. Выставка уже готова для просмотра.

В произведениях Анатолия Анненкова проникновенно звучит тема блокадного Ленинграда. Живописец представляет не только суровые пейзажи города в годы войны, но значительную роль в них играют люди, вовлеченные в разрушительную стихию происходящих событий.

Экспозиция составляет 15 произведений, 7 из которых затрагивают тему «Дети блокады». Тема близка художнику, поскольку его мать ребенком пережила блокаду Ленинграда — почти 900 дней (1941-1943). В окруженном городе оказалось два с половиной миллиона человек, в том числе 400 тысяч детей. В блокаде от бомбежек и голода погибло более 640 тыс человек. Темный колорит работ художника подчеркивает драматизм этой станицы истории Великой Отечественной войны.

Начало трансляции - в 11.00 в социальной сети «ВКонтакте».

Впоследствии запись будет в широком доступе на официальном сайте Центра пропаганды изобразительного искусства, а также в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук.

ИСТОЧНИК KP.RU

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