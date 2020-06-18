За неделю во Владимирской области клещи покусали 125 человек
Из них 40 детей
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На сегодняшний день в больницы региона с укусами клещей обратилось 125 человек, среди них 40 детей. Наибольшее количество обращений зарегистрировано во Владимире, в Муромском и в Александровском районах.
- Лабораторно исследовано 83 клеща, снятых с людей, на вирус клещевого энцефалита. Антиген вируса клещевого энцефалита не обнаружен, - рассказали в областном управлении Роспотребнадзора.
Анализ клещей на наличие возбудителей проводят в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области» по адресу: г. Владимир, ул. Токарева, д.5.
ИСТОЧНИК KP.RU