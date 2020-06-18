Владимирская область получит больше 81 миллиона рублей на выплаты работникам стационарных соцучреждений

18 Июнь 2020 2020-06-18T13:21:47+03:00

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Это уже второй межбюджетный трансферт, средства которого предназначены для стимулирующих выплат работникам стационаров организаций социального обслуживания и стационарных отделений, оказывающих социальные услуги людям с коронавирусом.

Во Владимирской области это восемь социально-реабилитационных центов для несовершеннолетних и 27 стационаров для граждан пожилого возраста и инвалидов.

Ранее регион получил из резервного фонда Правительства РФ 55,8 млн рублей. Эти средства уже выплачены – от 10000 до 35000 рублей (в зависимости от квалификации работника). Кроме этого, сотрудники учреждений получают и региональную надбавку – 20 тысяч рублей к зарплате за смену в 14 дней.

17 июня социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних вернулись к обычному формату работы. 27 стационарных организаций для граждан пожилого возраста и инвалидов продолжают работать в закрытом режиме, поскольку их клиенты – люди старшего возраста, а также имеющие хронические заболевания – находятся в особой группе риска.

ИСТОЧНИК KP.RU