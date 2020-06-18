Владимирские активисты предложили продолжить акцию "Тележка добра" после пандемии

18 Июнь 2020 2020-06-18T13:27:45+03:00

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В период распространения коронавирусной инфекции добровольцы штаба взаимопомощи #МыВместе во Владимирской области доставили в рамках акции «Тележка добра» более 300 продуктовых наборов для многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов.

В регионе уже около 30 точек, где люди могут пожертвовать продукты питания нуждающимся. Сегодня к благотворительной акции присоединился еще один крупный гипермаркет, который установил специальный бокс у себя в помещении, куда любой желающий сможет положить продукты, которые впоследствии будут переданы семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

«Акция бессрочная, по крайней мере, у нас такая договоренность. Она направлена на помощь людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Главное, чтобы простые граждане оставались неравнодушными к чужим проблемам, чужой беде», - объясняет эксперт регионального штаба ОНФ, руководитель владимирского отделения Фонда продовольствия «Русь» Елена Гаранина.

Для того, чтобы поучаствовать в благотворительной акции, достаточно приобрести в гипермаркете или других магазинах продукты питания длительного хранения и опустить их в специальную тележку, корзину, бокс, которые обычно располагаются сразу за кассами.

Как только «корзины» будут наполняться, все продукты оттуда заберут волонтёры, а потом доставят их в штаб кампании #МыВместе, там будут сформированы продуктовые наборы, а затем доставлены нуждающимся семьям.

«Будем помогать многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами, семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, ветеранам и по окончании пандемии коронавируса, - отметила волонтёр кампании #Мывместе, член благотворительного фонда «Близкие люди» Наталья Широкова.

ИСТОЧНИК KP.RU