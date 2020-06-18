В Собинском районе пьяный водитель спровоцировал ДТП и скрылся

18 Июнь 2020 2020-06-18T12:07:52+03:00

Когда его поймали сотрудники Росгвардии, тот с трудом держался на ногах

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В Собинском районе в районе поселка Ставрово пьяный водитель устроил ДТП. Из-за него столкнулись три машины, а сам он уехал дальше.

ДТП обнаружили сотрудники Росгвардии, которые на служебной машине следовали по маршруту патрулирования. Они подъехали к месту ДТП для оказания помощи пострадавшим. К счастью, обошлось без жертв. Тогда патруль спросил у водителя одной из пострадавших машин, куда поехал виновник аварии. Уточнив приметы, они поехали за машиной и вскоре нашли ее. В момент задержания 41-летний мужчина был сильно пьян. От него резко пахло спиртным, а сам он еле стоял на ногах.

Нарушителя в таком виде передали вскоре подъехавшим сотрудникам ГИБДД. Сейчас проводится доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU