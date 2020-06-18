2020-06-18T10:31:41+03:00
Происшествия

В Санкт-Петербурге задержан мужчина, изнасиловавший жительницу Владимира 4 года назад

Он находился на лечении в психиатрическом стационаре
Вероника ПАНИНА
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17 июня в Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, который подозревается как минимум в трех изнасилованиях. Как сообщает пресс-служба владимирского Следственного комитета, дело расследуется в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ. 34-летний мужчина подозревается в том, что в августе-сентябре 2016 года совершил в Санкт-Петербурге, Владимире и Самаре изнасилования, соединенные с угрозой убийством, а также грабежи. Одна из потерпевших, жительница Самары - несовершеннолетняя. Во Владимире изнасилование было совершено в сентябре 2016 года - преступник напал на 25-летнюю женщину прямо напротив подъезда ее дома.

По результатам проведения генетических экспертиз получены доказательства причастности к совершению указанных преступлений Сергея Гафнера, находящегося на принудительном лечении в психиатрическом стационаре за совершение грабежа. Гафнер задержан, ему предъявлено обвинение, следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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