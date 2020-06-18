В Коврове мужчина курил в постели и устроил пожар

18 Июнь 2020 2020-06-18T10:25:08+03:00

Он в итоге сам и погиб

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18 июня около трех часов ночи в Коврове случился пожар в частном жилом доме на улице Суворова.

Пожарным о дыме в доме сообщили жильцы дома. Они увидели, что из комнаты их родственника валит дым и позвонили в МЧС. Пожарные, приехавшие к дому, увидели, что дым шел и из окна дома. Спасатели вошли внутрь, нашли источник возгорания. К тому моменту комната в 20 квадратных метров горела почти полностью. Внутри спасатели обнаружили тело мужчины 1958 года рождения. Он уже был мертв.

По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении. Мужчина курил в постели, уснул, а дальше начался пожар. Сам потенциальный виновник пожара умер, скорее всего, от угарного газа. Двое родственников погибшего, обнаруживших дым, живы.

К ликвидации пожара привлекались 11 человек и 3 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU