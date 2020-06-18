Против начальника Владимирского Юридического института ФСИН возбуждено уголовное дело

18 Июнь 2020 2020-06-18T10:16:52+03:00

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Пресс-служба УФСБ России по Владимирской области сообщает, что в отношении начальника начальника Владимирского Юридического института ФСИН России, генерал-майора внутренней службы Сергея Бабурина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 286 УК России. УФСБ по Владимирской области во взаимодействии с службой безопасности УФСИН России по Владимирской области и следственным комитетом выявлена и задокументирована противоправная деятельность генерал-майора, связанная с систематическим превышением должностных полномочий.

По версии следствия, занимая должность начальника ВЮИ ФСИН Росссии с 2017 по 2020 годы, Сергей Бабурин давал указания подчиненным ему сотрудникам организовать под различными предлогами с курсантов Института систематические сборы денежных средств. Общая сумма собранных средств превысила крупный размер. Как сообщает владимирское УФСБ, полученные денежные средства впоследствии неконтролируемо расходовались по его указанию на ненадлежащие цели.

По результатам собранных данных в июне 2020 года СУ СК России по Владимирской области в отношении Сергея Бабурина возбудило уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU