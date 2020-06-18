Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 18 июня 2020: новые случаи зафиксированы в 12 районах
По данным регионального управления Роспотребнадзора, количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 18 июня увеличилось на 54 человека. Новые случаи заражения распределились так:
13 сл. в Гусь-Хрустальном районе,
8 сл. в Юрьев-Польском районе,
7 сл. в Собинском районе,
6 сл. в Петушинском районе,
4 сл в Кольчугинском районе,
4 сл. в Судогодском районе,
3 сл. в г. Владимире,
3 сл. в Александровском районе,
2 сл. в Меленковском районе,
2 сл. в Ковровском районе,
1 сл. в Вязниковском районе,
1 сл. в Селивановском районе.
Всего во Владимирской области на 18 июня лабораторно подтверждено 3739 случаев заболевания: 737 сл. в г. Владимире, 599 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 472 сл. в Петушинском районе, 341 сл. в о. Муром, 313 сл. в Александровском районе, 258 сл. в Ковровском районе, 187 сл. в Собинском районе, 148 сл. в Юрьев-Польском районе, 136 сл. в Кольчугинском районе, 107 сл. в Судогодском районе, 96 сл. в Киржачском районе, 94 сл. в Вязниковском районе, 71 сл. в Меленковском районе, 64 сл. в Суздальском районе, 52 сл. в Камешковском районе, 27 сл. в г. Радужном районе, 26 сл. в Селивановском районе, 11 сл. в Гороховецком районе.
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