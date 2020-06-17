В четырех муромских садиках эвакуационный выход был загроможден, а огнетушители хранились с нарушением
Муромская городская прокуратура провела проверку соблюдения требований пожарной безопасности в детских садах №№ 9, 52, 53, 94, в ходе которой выявлены нарушения.
- Выявлены неисправность освещения в помещениях тамбура, механизмов для самозакрывания дверей, загроможденность путей эвакуации, хранение огнетушителей с нарушением условий, - рассказали в областной прокуратуре.
Заведующим были внесены представления, после чего нарушения были устранены в полном объеме, 4 виновных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, руководители детских садов получили предупреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU