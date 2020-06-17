2020-06-17T17:15:39+03:00
Общество

В четырех муромских садиках эвакуационный выход был загроможден, а огнетушители хранились с нарушением

Нарушения, благодаря прокуратуре, уже устранены
Виктория СУХОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Муромская городская прокуратура провела проверку соблюдения требований пожарной безопасности в детских садах №№ 9, 52, 53, 94, в ходе которой выявлены нарушения.

- Выявлены неисправность освещения в помещениях тамбура, механизмов для самозакрывания дверей, загроможденность путей эвакуации, хранение огнетушителей с нарушением условий, - рассказали в областной прокуратуре.

Заведующим были внесены представления, после чего нарушения были устранены в полном объеме, 4 виновных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, руководители детских садов получили предупреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В четырех муромских садиках эвакуационный выход был загроможден, а огнетушители хранились с нарушением
Во Владимирской области минимальное пособие для безработных увеличилось в три раза
Собинская прокуратура запретила сайт по продаже снюсов
Владимирцам предлагают сдать пластик, стекло и жесть
В Киржаче накрыли подпольное казино
Во Владимирской области социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних вернулись на обычный режим работы
В Гусь-Хрустальном утонул 17-летний подросток
Владимиро-Суздальский музей-заповедник готовится к открытию
В Муроме прошли съемки документального фильма о Петре и Февронии
Один владимирец написал общегородской диктант на 10 баллов
В Вязниках бывший адвокат осужден за попытку мошенничество
Во Владимирской области коронавирусом болеют 1723 человека