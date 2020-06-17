2020-06-17T16:46:29+03:00
Общество

Во Владимирской области минимальное пособие для безработных увеличилось в три раза

Теперь оно составляет 4500 рублей
Виктория СУХОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

13 июня вступило в силу Постановление Правительства России, в соответствии с которым: минимальное пособие по безработице с 1 мая по 1 августа для всех безработных, состоящих на учёте на бирже, увеличивается в 3 раза и составит 4500 рублей. Тем, кто уже получает минимальное пособие, перерасчёт будет сделан автоматически и обращаться в Центры занятости не требуется.

С 13 июня индивидуальные предприниматели, прекратившие свою деятельность после 1 марта и признанные безработными, будут получать пособие по безработице в размере 12130 рублей в течение трёх месяцев, начиная с июня, но не позднее, чем до 1 октября.

Тем безработным, у кого есть дети до 18 лет, увеличивается пособие по безработице с 1 июня по 1 сентября из расчёта 3000 рублей на каждого ребёнка одному из родителей, приёмных родителей, усыновителей или опекуну (попечителю). Никаких дополнительных действий для получения выплат предпринимать не надо. Центры занятости самостоятельно проверят все ранее поданные заявления на постановку на учёт в качестве безработного и назначат дополнительные выплаты.

Для официально зарегистрированных безработных, утративших право на получение пособия по безработице после 1 марта, и тем, кто не нашёл работу, продлевается выплата пособия по безработице на срок до 3 месяцев. Размер пособия будет равен величине пособия по безработице на день окончания выплаты, но не ниже минимальной величины пособия и не выше максимальной величины пособия по безработице. Для продления обращаться в службу занятости не требуется. Центры занятости назначат продление самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В четырех муромских садиках эвакуационный выход был загроможден, а огнетушители хранились с нарушением
Во Владимирской области минимальное пособие для безработных увеличилось в три раза
Собинская прокуратура запретила сайт по продаже снюсов
Владимирцам предлагают сдать пластик, стекло и жесть
В Киржаче накрыли подпольное казино
Во Владимирской области социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних вернулись на обычный режим работы
В Гусь-Хрустальном утонул 17-летний подросток
Владимиро-Суздальский музей-заповедник готовится к открытию
В Муроме прошли съемки документального фильма о Петре и Февронии
Один владимирец написал общегородской диктант на 10 баллов
В Вязниках бывший адвокат осужден за попытку мошенничество
Во Владимирской области коронавирусом болеют 1723 человека