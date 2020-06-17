Во Владимирской области минимальное пособие для безработных увеличилось в три раза

17 Июнь 2020 2020-06-17T16:46:29+03:00

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13 июня вступило в силу Постановление Правительства России, в соответствии с которым: минимальное пособие по безработице с 1 мая по 1 августа для всех безработных, состоящих на учёте на бирже, увеличивается в 3 раза и составит 4500 рублей. Тем, кто уже получает минимальное пособие, перерасчёт будет сделан автоматически и обращаться в Центры занятости не требуется.

С 13 июня индивидуальные предприниматели, прекратившие свою деятельность после 1 марта и признанные безработными, будут получать пособие по безработице в размере 12130 рублей в течение трёх месяцев, начиная с июня, но не позднее, чем до 1 октября.

Тем безработным, у кого есть дети до 18 лет, увеличивается пособие по безработице с 1 июня по 1 сентября из расчёта 3000 рублей на каждого ребёнка одному из родителей, приёмных родителей, усыновителей или опекуну (попечителю). Никаких дополнительных действий для получения выплат предпринимать не надо. Центры занятости самостоятельно проверят все ранее поданные заявления на постановку на учёт в качестве безработного и назначат дополнительные выплаты.

Для официально зарегистрированных безработных, утративших право на получение пособия по безработице после 1 марта, и тем, кто не нашёл работу, продлевается выплата пособия по безработице на срок до 3 месяцев. Размер пособия будет равен величине пособия по безработице на день окончания выплаты, но не ниже минимальной величины пособия и не выше максимальной величины пособия по безработице. Для продления обращаться в службу занятости не требуется. Центры занятости назначат продление самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU