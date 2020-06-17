2020-06-17T16:20:01+03:00
Общество

Собинская прокуратура запретила сайт по продаже снюсов

Исполнение решения суда находится на контроле надзорного органа
Виктория СУХОВА
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Собинская межрайонная прокуратура выявила интернет-сайт, содержащий предложение о приобретении дистанционным способом никотинсодержащей продукции – cнюс (различных наименований) за деньги.

В суд было направлено исковое заявление о признании информации, распространяемой в интернете, запрещенной.

Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Исполнение решения суда находится на контроле надзорного органа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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