Владимирцам предлагают сдать пластик, стекло и жесть

17 Июнь 2020 2020-06-17T16:08:22+03:00

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21 июня с 11 до 17 часов в областном центре пройдет акция по сбору пластика, стекла и жести.Принимать мусор будут сразу в шести точках города.

- Район Доброе - 11:00- 11:30. Точка будет находиться за кинотеатром "Руськино" , перед входом в Добросельский парк. Там есть большая мусорная площадка, здесь можно будет и оставить мусор.

- Михайловская, 16 - 12:00 - 12:30 (стоя лицом к главному входу в парк 850-тилетия идете направо вниз по улице до дома 16 — и налево, увидите большую площадку, там можно оставить мусор)

- Соловьиный пруд — 13:00 - 14:00 (остановка - площадь Ленина, у красного большого здания школы поворачиваете во дворы)

- Ново- Ямская, 23 - 14:30 - 15:30 (остановка Пугачёва: вниз от остановки до Детского садика, рядом будет мусорная площадка на углу между ним и тем домом)

- Район Нижняя Дуброва- Василисина, 17 - 16:00- 16:30 ( остановка "Верхняя Дуброва", на противоположной улице от Колледжа мусорная площадка у дома по указанному адресу, въезд на машине во двор с противоположной стороны дома относительно площадки)

- Веризино - Куйбышева,5ж - 11:30 - 12:00 (мусор будет приниматься параллельно с точкой в Добром) — напротив "пивомана".

ИСТОЧНИК KP.RU