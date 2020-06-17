В Киржаче накрыли подпольное казино
Оно располагалось в магазине «Пивная встреча»
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В пивном магазине, расположенном в Киржаче на улице Набережной, при прокурорской проверке обнаружили девять компьютеров с признаками игрового оборудования и соответствующими программами. Организаторы подпольного казино соблюдали конспирацию, компьютеры работали, а в помещении велось видеонаблюдение. По результатам прокурорской проверки региональный Следком возбудил уголовное дело по статье «Организация и проведение азартных игр в использованием игрового оборудования».
ИСТОЧНИК KP.RU