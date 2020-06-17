2020-06-17T16:08:10+03:00
Происшествия

В Киржаче накрыли подпольное казино

Оно располагалось в магазине «Пивная встреча»
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

В пивном магазине, расположенном в Киржаче на улице Набережной, при прокурорской проверке обнаружили девять компьютеров с признаками игрового оборудования и соответствующими программами. Организаторы подпольного казино соблюдали конспирацию, компьютеры работали, а в помещении велось видеонаблюдение. По результатам прокурорской проверки региональный Следком возбудил уголовное дело по статье «Организация и проведение азартных игр в использованием игрового оборудования».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В четырех муромских садиках эвакуационный выход был загроможден, а огнетушители хранились с нарушением
Во Владимирской области минимальное пособие для безработных увеличилось в три раза
Собинская прокуратура запретила сайт по продаже снюсов
Владимирцам предлагают сдать пластик, стекло и жесть
В Киржаче накрыли подпольное казино
Во Владимирской области социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних вернулись на обычный режим работы
В Гусь-Хрустальном утонул 17-летний подросток
Владимиро-Суздальский музей-заповедник готовится к открытию
В Муроме прошли съемки документального фильма о Петре и Февронии
Один владимирец написал общегородской диктант на 10 баллов
В Вязниках бывший адвокат осужден за попытку мошенничество
Во Владимирской области коронавирусом болеют 1723 человека