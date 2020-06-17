Во Владимирской области социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних вернулись на обычный режим работы
С 17 июня губернатор Владимир Сипягин отменил действие закрытого круглосуточного режима работы со сменой сотрудников не чаще раза в две недели для социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних.
Речь идёт о 8 учреждениях. Возвращение к обычному формату их работы одобрено Главным санитарным врачом по Владимирской области.
В департаменте социальной защиты населения отметили, что работа этих центров будет продолжена в штатном режиме, но со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в режиме повышенной готовности.
27 стационарных организаций для граждан пожилого возраста и инвалидов продолжат работать в закрытом режиме до 6 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU