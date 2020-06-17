2020-06-17T15:13:59+03:00
Происшествия

В Гусь-Хрустальном утонул 18-летний парень

С начала года утонуло 5 человек, в том числе ребенок
Виктория СУХОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Несмотря на запрет нахождения на водоёмах до открытия купального сезона, жители области активно посещают пляжи. Всего с начала года на территории области на водоёмах погибли 5 человек, в том числе 1 ребёнок.

За последние дни в области произошло три происшествия на воде, по двум из которых ведется следствие, еще по одному продолжаются поисковые работы.

12 июня в селе Ляхи Меленковского района ушёл на рыбалку и не вернулся 58-летний мужчина. Поиски пропавшего продолжались в течение двух суток. 15 июня его тело нашли в воде в Муроме. Устанавливаются причины происшествия.

14 июня в районе сада Пойма-3 на реке Клязьма предположительно утонул мужчина 22-летний молодой человек. Его поиски продолжаются, привлечены поисково-спасательный отряд города Владимира, Центральная спасательная станция, аварийно-спасательная служба Владимирской области.

16 июня на городском водохранилище в Гусь-Хрустальном утонул 18-летний парень. Его тело достали сотрудники местной спасательной станции и аварийно-спасательной службы Владимирской области. Ведется следствие.

- Несмотря на то, что купальный сезон не открыт, в регионе усилена профилактическая работа с населением. Организованы дополнительные патрулирования силами инспекторского состава ГИМС, органов местного самоуправления и спасательных подразделений. В местах массового отдыха людей на воде, которые были разрешены в прошлом году (порядка 54), а также на порядка 14 не организованных, но популярных у жителей мест выставляются мобильные спасательные посты, - рассказали в областном управлении МЧС.

В МЧС напоминают о том, что к нарушители могут быть оштрафованы на сумму от 800 до 4000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владимирцам предлагают сдать пластик, стекло и жесть
В Киржаче накрыли подпольное казино
Во Владимирской области социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних вернулись на обычный режим работы
В Гусь-Хрустальном утонул 18-летний парень
Владимиро-Суздальский музей-заповедник готовится к открытию
В Муроме прошли съемки документального фильма о Петре и Февронии
Один владимирец написал общегородской диктант на 10 баллов
В Вязниках бывший адвокат осужден за попытку мошенничество
Во Владимирской области коронавирусом болеют 1723 человека
ВТБ Лизинг реализовал интеграцию с системой электронных паспортов транспортных средств
ВТБ выдал свыше 34 млрд рублей в рамках ипотеки под 6,5%
«Ростелеком» высадил аллею сирени во Владимире
У владимирского торгового центра "Орбита" машина врезалась в автобус
ВТБ Капитал Инвестиции: дивидендная доходность российских бумаг остается одной из самых высоких в мире
Павел Кудрявцев возглавил департамент розничного бизнеса ВТБ
На Горьковской железной дороге восстанавливается курсирование ряда отменённых поездов дальнего следования
Количество зараженных коронавирусом во Владимире на 17 июня 2020: всего два новых случая
В честь Дня медика во Владимире перед больницами пройдут концерты
ВТБ во Владимире поддержал клиентов более чем на 8 млрд рублей
В Коврове торжественное шествие войск в честь 75-летия Победы перенесли на более поздний срок
Во Владимирской области наиболее востребованы специалисты из сферы продаж
Вязниковский предприниматель торговал контрофактным алкоголем
Во Владимире поймали двух фальшивомонетчиков
В четырех городах Владимирской области почта будет работать без выходных
Восемь спортивных проектов Владимирской области получили президентские гранты
ВТБ в Иваново поддержал клиентов почти на 1 млрд рублей
Около Муромского детского дома обнаружили километровую свалку
ВТБ нарастил объем продаж автокредитов в три раза
ВТБ запустил подсказки для переводов в другие банки через СБП