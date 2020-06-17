17 Июнь 2020 2020-06-17T15:13:59+03:00

С начала года утонуло 5 человек, в том числе ребенок

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Несмотря на запрет нахождения на водоёмах до открытия купального сезона, жители области активно посещают пляжи. Всего с начала года на территории области на водоёмах погибли 5 человек, в том числе 1 ребёнок.

За последние дни в области произошло три происшествия на воде, по двум из которых ведется следствие, еще по одному продолжаются поисковые работы.

12 июня в селе Ляхи Меленковского района ушёл на рыбалку и не вернулся 58-летний мужчина. Поиски пропавшего продолжались в течение двух суток. 15 июня его тело нашли в воде в Муроме. Устанавливаются причины происшествия.

14 июня в районе сада Пойма-3 на реке Клязьма предположительно утонул мужчина 22-летний молодой человек. Его поиски продолжаются, привлечены поисково-спасательный отряд города Владимира, Центральная спасательная станция, аварийно-спасательная служба Владимирской области.

16 июня на городском водохранилище в Гусь-Хрустальном утонул 18-летний парень. Его тело достали сотрудники местной спасательной станции и аварийно-спасательной службы Владимирской области. Ведется следствие.

- Несмотря на то, что купальный сезон не открыт, в регионе усилена профилактическая работа с населением. Организованы дополнительные патрулирования силами инспекторского состава ГИМС, органов местного самоуправления и спасательных подразделений. В местах массового отдыха людей на воде, которые были разрешены в прошлом году (порядка 54), а также на порядка 14 не организованных, но популярных у жителей мест выставляются мобильные спасательные посты, - рассказали в областном управлении МЧС.

В МЧС напоминают о том, что к нарушители могут быть оштрафованы на сумму от 800 до 4000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU