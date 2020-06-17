Владимиро-Суздальский музей-заповедник готовится к открытию

17 Июнь 2020 2020-06-17T14:09:18+03:00

Сотрудники музея готовы к работе по новым правилам и надеются принять первых посетителей в самое ближайшее время

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На этапе постепенного снятия карантинных ограничений особое внимание уделяется приведению в порядок парковых территорий, где расположены объекты ВСМЗ.

В Муромцево, например, сейчас завершается монтаж входного кассового модуля, который позволит централизовать пропуск туристов к главному зданию усадьбы Храповицких. По всей территории парка устанавливаются информационные блоки в местах расположения исторических объектов – это должно увеличить экскурсионную привлекательность всего комплекса, поможет дать посетителю представление о том, как раньше выглядело то или иное строение.

Одновременно проводятся большие работы по благоустройству всей парковой зоны: убирается дикая поросль, приводятся в порядок дорожки. Генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова особенно отмечает, что все это делается за собственные средства музея, несмотря на то, что сейчас доходов у организации нет.

Подготовка территорий проводится и в других городах, где расположены объекты музея-заповедника. Пока еще рано говорить о том, когда все они откроются для посетителей. Но уже ясно, что экскурсионное обслуживание станет осуществляться по особой схеме. До снятия всех ограничений группы будут не более пяти человек, а расстояние между ними – не менее полутора-двух метров.

Сотрудники музея готовы к работе по новым правилам и надеются принять первых посетителей в самое ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU