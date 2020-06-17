2020-06-17T13:53:21+03:00
Общество

Один владимирец написал общегородской диктант на 10 баллов

Но при этом он допустил 1 пунктуационную ошибку
Алексей СУХОВ
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ХXI Общегородской диктант онлайн состоялся 10 июня в рамках празднования Дня России. Организаторы акции – областная научная библиотека и кафедра русского языка Педагогического института Владимирского государственного университета.

Диктант написали – 34 человека. Диктант оценивался по 10-балльной системе: 2 участника показали лучший результат — 10 и 9 баллов, допустив 1 и 2 пунктуационные ошибки соответственно; 5 человек получили хорошую оценку — 8 баллов; 5 человек попытались написать правильно — 7 баллов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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