В Вязниках бывший адвокат осужден за попытку мошенничество

17 Июнь 2020 2020-06-17T12:42:13+03:00

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Пятидесятидвухлетний адвокат, практиковавший в Вязниках, попытался уговорить местного жителя, обратившегося к нему за профессиональной помощью, заплатить ему тридцать тысяч рублей. За эти деньги защитник обещал «договориться» и избавить клиента от привлечения к уголовной ответственности. В ноябре 2018 года в отношении адвоката возбудили уголовное дело за покушение на мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, а в июне Вязниковский городской суд признал его виновным и назначил наказание – полтора года исправительных работ с удержанием 10% заработка в пользу государства. Кроме того, ему на два года запретили работать адвокатом. Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU