Во Владимирской области коронавирусом болеют 1723 человека

17 Июнь 2020 2020-06-17T12:41:08+03:00

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По данным оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, во Владимирской области на 17 июня зафиксировано 1723 активных случая заболевания COVID-19. За весь период эпидемии заразилось коронавирусом 3685 человек. Из них уже выздоровели больше половины - 1915 человек, в том числе 69 - за последние сутки. Умерло 47 пациентов, из них один - за последние сутки.

Всего на 17 июня сделано 97410 исследований на новую коронавирусную инфекцию (в том числе в медицинских учреждениях – 58308 исследований). Кроме лабораторий медицинских учреждений региона, тесты на коронавирус делают в Центре гигиены и эпидемиологии во Владимирской области (Роспотребнадзор), Федеральном исследовательском центре вирусологии и микробиологии (Петушинский район) и Приволжском исследовательском медицинском университете (Нижний Новгород)

На 16 июня число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций (среднетяжёлые и тяжёлые формы) – 367, больных с признаками внебольничной пневмонии –150. По состоянию на этот день на стационарном лечении находилось 50 пациентов с ОРВИ и 831 – с пневмонией.

ИСТОЧНИК KP.RU