У владимирского торгового центра "Орбита" машина врезалась в автобус
Сегодня утром в микрорайоне 8-ЮЗ, рядом с торговым комплексом "Орбита", произошло ДТП. Как рассказали в областном УГИБДД, водитель «Nissan Qashqai» при выезде с прилегающей территории не пропустил автобус №24, который ехал на конечную остановку маршрута. В салоне, кроме кондуктора и водителя, никого не было.Удар был такой силы, что иномарка влетела в остановку общественного транспорта.
Пострадал водитель и две пассажирки. Очевидцы говорят, что мужчину из машины вытаскивали сотрудники МЧС. Одной женщине помощь оказали на месте, водителя и другую женщину других увезли в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU