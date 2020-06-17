2020-06-17T10:06:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом во Владимире на 17 июня 2020: всего два новых случая

Общее число заражений во Владимирской области не снижается
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Количество новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки третью неделю остается стабильным. По данным регионального управления Роспотребнадзора, количество подтвержденных новых случаев заражения на 17 июня 2020 года составило 56. По регионам они распределились так:

14 сл. в Гусь-Хрустальном районе,

9 сл. в Собинском районе,

7 сл. в Юрьев-Польском районе,

7 сл. в Киржачском районе,

4 сл. в о. Муром,

4 сл. в Петушинском районе,

4 сл. в Меленковском районе,

2 сл. в Суздальском районе,

2 сл. в Ковровском районе,

2 сл. в г. Владимире,

1 сл. в Александровском районе.

Всего во Владимирской области на 17 июня 2020 года зарегистрировано 3685 случаев заболевания: 734 сл. в г. Владимире, 586 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 466 сл. в Петушинском районе, 341 сл. в о. Муром, 310 сл. в Александровском районе, 256 сл. в Ковровскомм, 180 сл. в Собинском районе, 140 сл. в Юрьев-Польском районе, 132 сл. в Кольчугинском районе, 103 сл. в Судогодском районе, 96 сл. в Киржачском районе, 69 сл. в Меленковском районе, 64 сл. в Суздальском районе, 93 сл. в Вязниковском районе, 52 сл. в Камешковском районе, 27 сл. в г. Радужном районе, 25 сл. в Селивановском районе, 11 сл. в Гороховецком районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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