2020-06-17T10:06:27+03:00
Общество

В честь Дня медика во Владимире перед больницами пройдут концерты

Выступления состоятся перед тремя учреждениями
Виктория СУХОВА
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19 июня во Владимире пройдёт акция #Спасибо_медикам. Её организаторами выступили общественная организация "За развитие регионов "Региональная инициатива" и «Волонтёры-медики»

«В преддверии Дня медика мы решили не оставаться в стороне и поздравить врачей с праздником, - говорит один из организаторов акции Светлана Георгиева. - Медикам обязательно надо говорить «спасибо», они очень скромные люди, но нам хочется подчеркнуть, что их труд важен, как никогда, а особенно в столь непростое время»

К акции присоединятся известные владимирские вокалисты (Оксана Иващук, Сергей Малёнкин, Маргарита Стурза и другие). Они выступят на площадках перед тремя лечебными учреждениями областного центра.

Перед больницей скорой помощи концерт начнется в 10.45, перед Областной станцией переливания крови – в 11.45, перед Областным перинатальным центром – в 13.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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