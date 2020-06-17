В Коврове торжественное шествие войск в честь 75-летия Победы перенесли на более поздний срок

17 Июнь 2020 2020-06-17T09:44:59+03:00

Совсем отменять Парад в городе оружейников не хотят

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16 июля в администрации города Коврова состоялось рабочее совещание, посвященное шествию войск 467 окружного учебного центра и военной техники по пр. Ленина в честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

На совещании обратили внимание, что на данный момент Ковров находится на первом этапе снятия ограничений в связи с распространением COVID-19. Было отмечено, что массовые мероприятия можно проводить только при введении третьего этапа.

После обсуждения вопроса с Ольгой Репиной руководителем территориального отдела управления Роспотребнадзора в городе Коврове, Ковровском и Камешковском районах, а также приняв во внимание решение губернатора Владимира Сипягина об отмене парада Победы 24 июня во Владимире, было решено в Коврове перенести торжественное шествие на более поздний срок.

ИСТОЧНИК KP.RU