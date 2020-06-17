Во Владимирской области наиболее востребованы специалисты из сферы продаж

17 Июнь 2020 2020-06-17T09:36:45+03:00

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Эксперты hh.ru проанализировали изменения на рынке труда Владимирской области в мае и сравнили ситуацию с предыдущим месяцем, а также с аналогичным периодом прошлого года.

Количество вакансий в мае этого года уменьшилось на 24% по сравнению с апрелем и на 24% по сравнению с маем прошлого года. В то же время каждую неделю мая во Владимирской области открывалось пусть ненамного, но все-таки больше вакансий, нежели в предыдущую.

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, владимирские работодатели продолжали поиск сотрудников. Чаще всего компании искали персонал в профессиональной сфере «Продажи» – 29%. По-прежнему очень нужны региону специалисты из сферы производства (19%) и рабочий персонал (16%), а также представители сфер «Начало карьеры, студенты» (11%) и «Медицина, фармацевтика» (10%).

Чаще всего в мае соискатели Владимирской области искали работу в профобласти «Продажи» (к ней относятся 18% майских резюме), «Начало карьеры, студенты» (12%), «Производство» (9%), «Транспорт, логистика» (8%) и «Административный персонал» (8%).

На одну вакансию в регионе претендуют пять человек, что говорит об умеренном уровне конкуренции в пользу работодателя. Среди профессиональных сфер на первом месте по сложности трудоустройства в мае оказалась «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» - 13,3 резюме на одну вакансию. На втором месте - «Искусство, развлечения, масс-медиа» (11,8), на третьем – «Юристы» (9,5), на четвертом - «Высший менеджмент» (9,1), а на пятом - «Административный персонал» (8,5).

ИСТОЧНИК KP.RU