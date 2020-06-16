Вязниковский предприниматель торговал контрофактным алкоголем

16 Июнь 2020 2020-06-16T21:00:40+03:00

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В Вязниках индивидуальный предприниматель хранил алкоголь и торговал им без соответствующей лицензии. У него обнаружили спиртосодержащую продукцию разных марок и разной крепости – от 7 до 42 градусов. В розницу этот алкоголь можно было продать за 160 тысяч рублей. По результатам прокурорской проверки В этой связи материалы проверки направлены межрайонной прокуратурой в правоохранительные возбуждено уголовное дело по статье «хранение и розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере». Теперь предпринимателю грозит крупный штраф – до трех миллионов рублей либо до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU